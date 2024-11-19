شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم الـ410 من العدوان الإسرائيلى.. شهداء ونسف للمنازل بمناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الـ410 من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تواصلت الغارات الإسرائيلية والمجازر، حيث استُشهد مواطنٌ إثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على محيط منطقة التوبة في مخيم جباليا شمال غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في محيط المخيم، واستهدفت المدفعية منازل المواطنين في بيت لاهيا شمال القطاع.

من جانب آخر، أعلنت فرق الدفاع المدني أن خيام النازحين في قطاع غزة تعرضت للغرق نتيجة موجة أمطار غزيرة، مما فاقم معاناة آلاف العائلات المهجرة بفعل القصف.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة، إلى43,922 شهيدًاو103.898 جريحًا، مع تسجيل 76 شهيدًا و158 جريحًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.