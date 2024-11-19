شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش ملفات أوكرانيا وليبيا ولبنان على مدى يومين والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة رفيعة المستوى فى إطار بند جدول الأعمال المعنون «صون السلام والأمن فى أوكرانيا»، ويرأس لامى الاجتماع الذى من المقرر أن تقدم فيه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو إحاطة.

ويعقد مجلس الأمن، جلسة إحاطة شبه سنوية يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد أحمد خان بشأن قضايا المحكمة المتعلقة بليبيا.

ويشهد مجلس الأمن تقديم إحاطة ومشاورات بشأن تقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 1701 (اتخذ القرار 1701 في عام 2006، ودعا إلى وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل)، ويقدم الإحاطة المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس - بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان - بيير لاكروا.

وفي غضون ذلك، يشهد مجلس الأمن غداً، اجتماعا خاصا بشأن ميانمار، يتوقع أن يقدم خلاله المبعوث الخاص لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعني بميانمار ألونكيو كيتيخون والمبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار جولي بيشوب إحاطة.

وبعد غد الخميس، يعقد مجلس الأمن اجتماعا شهريا بشأن المسارين السياسي والإنساني في سوريا، ويقدم إحاطة في هذا الشأن، نائب المبعوث الخاص لسوريا نجاة روشدي، ومدير شعبة العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، وممثل للمجتمع المدني.

يذكر أن المجلس صوت - أمس - على مشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان، والذي شاركت في صياغته سيراليون والمملكة المتحدة.

كما قدم مجلس الامن إحاطة رفيعة المستوى في إطار بند جدول الأعمال المعنون «الحالة في الشرق الأوسط» بعنوان «إنهاء الحرب وضمان السلام الدائم»، وترأس وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية ديفيد لامي الاجتماع وقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة.

