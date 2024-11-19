شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان القطرى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية،خلال لقائه، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يزور قطر حاليا، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وناقش الجانبان -وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" الإثنين- علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.