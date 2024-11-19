أمير قطر: نأمل أن تسهم نتائج قمة مجموعة العشرين في إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في أن تسهم نتائج قمة مجموعة العشرين في إيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة والملحة، من أجل بناء مستقبل تنعم فيه المجتمعات بالسلام والازدهار.



وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، :"شاركت اليوم في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في ريو دي جانيرو تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، معربا عن شكره للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على دعوته لهذه القمة العالمية والتي تناولت قضايا دولية هامة نأمل أن تسهم نتائجها في إيجاد حلول للتحديات المشتركة والملحة لعالمنا، تطلعا إلى بناء مستقبل تنعم فيه مجتمعاتنا بالسلام والازدهار