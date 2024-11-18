شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين شمالى إسرائيل بالصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين فى "مرغليوت" شمالى إسرائيل بالصواريخ.

من جهته شن طيران الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، غارة استهدفت حي البيدر في بلدة جويا بقضاء صور أدت الى وقوع إصابات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الإحتلال الإسرائيلي قصف بالقنابل العنقودية مجرى نهر الليطاني خراج بلدة بلاط بهذه القنابل المحرمة دولياً.

كما شن غارة استهدفت محيط معتقل الخيام التابع لقضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع .