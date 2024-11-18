شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة شئون الأسرى: عقوبات انتقامية للاحتلال بحق المعتقلين الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الاثنين، عن انتهاكات وعقوبات انتقامية إسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين الأطفال.

وقالت الهيئة إن نحو 280 طفلا فى كافة السجون يعانون ظروفا صعبة، أسوة بالبالغين، وفقدوا الكثير من أوزانهم، بسبب سوء جودة وكمية الطعام المقدم لهم، إضافة لتعرضهم للتفتيش والضرب.

يذكر أن هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أكدت أن الأسرى فى سجن مجدو الإسرائيلى يعانون من أوضاع اعتقالية غاية فى القساوة منذ بدء حرب الإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة فى السابع من أكتوبر من العام 2023، حيث البرد والجوع والإهمال الطبي تعد أشباح تطارد الأسرى في سجون الاحتلال .

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في بيان، بأن الأسرى يعانون من شدة البرد، حيث لا ملابس تقيهم منه ولا حتى أغطية تحمي أجسادهم التي أنهكها المرض ، وغالبيتهم يعانون من أمراض عديدة بسبب الضرب وقلة النظافة ورداءة الطعام كماً ونوعاً، وما يمارس اليوم سياسة تجويع حقيقية بحق أسرانا الأبطال.