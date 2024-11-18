شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 10 فلسطينيين على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم شقيقان.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني للعشرات من الفلسطينين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأوضح أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين.

وفى وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مدن غزة وجباليا ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، موضحة أن طائرة مسيرة قصفت منزلا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة أفراد أسرتها.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و846 فلسطينيا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103 آلاف و740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.

كما أصيب عدد من الفلسطينين بجروح، بعد قصف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 43,846 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.