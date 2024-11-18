شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: رد لبنان على المقترح الأمريكى بوقف إطلاق النار إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، إن رد لبنان على المقترح الأمريكى بخصوص وقف إطلاق للنار كان إيجابيا؛ ولكن بعض النقاط تحتاج إلى نقاش.

أضاف، وفق "لبنان 24”، ونأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في أقرب وقت".

وأشار ميقاتى إلى أن الموفد الأمريكى آمريكا هوكشتاين سيزور لبنان قريبا والملفات الضبابية ستحل وجها لوجه".

وكانت السفير الأمريكية ببيروت قد سلمت لبنان مقترحا يشتمل 13 بندا لوقف إطلاق النار في لبنان .

ويشتمل البند على عدة بنود أبرزها أن يكون جيش لبنان بجانب قوات اليونيفيل هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان.

ووفقا للقرار 1701، ومن أجل منع إعادة تأهيل وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، ستشرف الحكومة اللبنانية على أي بيع أو إنتاج للأسلحة في لبنان.

وتشرف الحكومة اللبنانية على دخول الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.

وتمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.

وتشرف الحكومة اللبنانية على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تصنع الأسلحة وتفكيكها.