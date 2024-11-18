شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف قياديا عسكريا بعد اغتيال محمد عفيف مسئول الإعلام بحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إسرائيل استهداف رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله بعد ساعات من اغتيالها مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف .

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستهدف بالغارة الأخيرة على منطقة "مار إلياس" وسط بيروت هو رئيس قسم العمليات في الجبهة الجنوبية لحزب الله.

وأشارت الإذاعة إلى أن المستهدف أخذ دورا عسكريا بارزا بعد تصفية الصف الأول لحزب الله.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على منطقة مار إلياس أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحرائق في حين تسمع أصوات انفجارات بطاريات وأجهزة إلكترونية في المكان.

وجاءت الغارة الأخيرة بعد ساعات من غارة إسرائيلية أخرى على منطقة رأس النبع في بيروت استهدفت مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية أن اغتيال عفيف "لاضطلاعه باتخاذ قرارات وتوجيه عمليات ضد إسرائيل".