شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستوطنة "كريات شمونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الطيران الحربى الإسرائيلى، اليوم الاثنين، سلسلة من الغارات الجوية على أطراف شمع فى علما الشعب عين الزرقا، كما أغار على بلدات زبقين ومثلث طير حرفا الجبين شيحين فى قضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منزل على طريق المدينة الكشفية قرب مدرسة الكوثر بين النبطية الفوقا وزوطر، كما أغار على مدينة النبطية، ودمر مباني سكنية قرب حي البيدر وعلى البيسارية وقعقعية الصنوبر البابلية.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "كريات شمونة" بالصواريخ، كما شنّ هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقيّ بلدة الخيام، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.