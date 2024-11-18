شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المقربين من نصرالله.. من هو محمد عفيف الذى اغتالته إسرائيل فى"رأس النبع"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد عفيف أو الحاج محمد عفيف كما يطلق عليه إعلاميًا أصبح الاسم الأكثر تداولا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأحد، بعد أن اغتالته إسرائيل فى غارة شنتها على منطقة رأس النبع فى العاصمة بيروت.

كان محمد عفيف المتحدث الرسمي باسم حزب الان وقائدا عسكريًا وشخصية مهمة في حزب الله، بل مستشاراً قويًا ومقرباً من الأمين العام الراحل، حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية ضخمة في 28 سبتمبر الماضى.

وبعد مقتل نصر الله، أصبح لعفيف أهمية ودور أكبر في الحياة العامة وداخل الحزب.

وكان عفيف يدير قناة المنار، لسان حال حزب الله في لبنان، لكنه عقد عدة مؤتمرات صحفية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كان شخصية يسهل الوصول إليها.

وقد لعب الرجل المعروف إعلامياً باسم "الحاج محمد عفيف"، أدواراً حاسمة في التعامل مع الأزمات التي مرت بها الجماعة كمسؤول رئيسي فيها خلال السنوات الماضية.

كذلك كان له نشاط على المستوى السياسي بتمثيل حزب الله في الانتخابات اللبنانية، حينما حصلت الجماعة على مقاعد في البرلمان اللبناني.

ومنذ بداية التصعيد مع إسرائيل أطل عفيف كمتحدث إعلامي باسم الحزب، ولطالما عقد مؤتمرات صحافية مباشرة من قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي مناطق طالتها غارات إسرائيلية.

أطلق عفيف عدة تصريحات مهمة، من بينها نفى تماما صحة الرواية الإسرائيلة التي تتحدث عن تحقيق إنجازات في جنوب لبنان، واعتبرها غير دقيقة.

كما نفى عفيف جميع الاتهامات الإسرائيلية بأن يكون حزب الله قد خزّن أسلحة بين منازل المدنيين في العاصمة بيروت ومناطق مأهولة أخرى.

وأكد عفيف فى أكثر من مؤتمر صحفي على أن ترسانة الجماعة مستقرة ولها القدرة على إدارة الحرب لفترة طويلة.

