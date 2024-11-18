شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى أردنى: سقوط جسم طائر بمحافظة العقبة دون أضرار بشرية أو مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن جسماً طائراً سقط فجر اليوم الاثنين، فى إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوبى المملكة.

وأوضح المصدر - فى تصريح اليوم الاثنين، أنه لم ينتج عن الحادثة أى أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدنى وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.

ودعا البيان، المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها؛ لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.