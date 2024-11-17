شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم وانتهاكات.. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الاحتلال لـ "أونروا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانتْ رابطةُ العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنشآتها والعاملين فيها.

وأشارت الرابطة إلى أن آخر تلك الانتهاكات، قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزَّة. انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وحَمّلَ أمينها العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ‏قُوَّات الاحتلال مسؤوليَّة تكرار هذه الجرائم التي تُرتَكَب بحقِّ المدنيين العُزَّل والعاملين في المنظَّمات الإنسانية والإغاثية.

وطالب المجتمع الدَّولي بتحرُّكٍ جادٍّ وفاعلٍ لوقْف هذه الجرائم والانتهاكات المُتواصلة لكلِّ القوانين الدوليّة والإنسانيّة.