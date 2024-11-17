شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان و13 جريحا إثر غارة إسرائيلية على "مار الياس" ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية منذ قليل بيان أعلن خلاله، أن " غارة الاحتلال الإسرائيلي على شارع مار الياس في العاصمة بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".

ومن جانبه كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "أكس": "كل التضامن والدعاء لضحايا الاستهداف الاسرائيلي في شارع مار الياس وفي كل مكان في لبنان.

الجماعة الاسلامية لم تكن المستهدفة في هذا الاعتداء الاسرائيلي الجديد على هذه المنطقة، ولكن الجماعة هي جزء من نسيج بيروت ولبنان ويؤلمها ما يؤلم كل بيروتي ولبناني.

حمى الله بيروت ولبنان واللبنانيين من جرائم العدو الاسرائيلي ومن كل سوء".