شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شخص وإصابة 9 آخرين إثر غارة إسرائيلية على "مار الياس" ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شخص وأصيب تسعة آخرون اليوم الأحد إثر غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة "مارإلياس" في العاصمة اللبنانية "بيروت" .



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن اثنين من الجرحى في حالة حرجة .

وفي سياق متصل ، أفادت "الوكالة اللبنانية" بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف غاراته على بلدة الخيام، وكان آخرها غارتان متتاليتان وعنيفتان جدا.



وأوضحت الوكالة أن عدد الغارات على البلدة قد تعدى العشرين، مع استمرار القصف المدفعي الثقيل منذ الأمس ودون توقف.



كما استهدفت الاحتلال البلدة اليوم بعدة قذائف فوسفورية، ونفذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين الحين والآخر في محاولة منه للتوغل أكثر إلى الداخل ، كما لم تفارق المسيرات المعادية الأجواء اللبنانية ، كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة دبين.