شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والجزائر يبحثان جهود رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، خلال لقائها اليوم الأحد وفدًا جزائريًا، جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لرفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة.



وأشارت الوزيرة وفاء بني مصطفى، خلال لقاء الوفد الذي يضم أكاديميين وناشطين من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جهود الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال إنزالات جوية متتالية نفذتها القوات المسلحة الأردنية ، وجهود الخدمات الطبية الملكية من خلال مبادرة "استعادة الأمل" لتركيب الأطراف الاصطناعية، إضافة إلى جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي أصبحت مقصداً لإيصال المساعدات إلى غزة.



وأكدت الوزيرة - حسب بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية - أن الظروف المحيطة بالأردن لم تقف حائلًا دون مواصلته الإنجازات والخطوات التي بدأها منذ عامين على صعيد مسارات الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري.



وبينت أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تمثلت بإجراء تعديلات دستورية وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب، بما أفضى إلى رفع نسبة المشاركة السياسية للمرأة والشباب.



وأشارت إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات في مجلس النواب الأردني، ما مكن 27 سيدة من الوصول إلى قبة البرلمان، منهن 18 مقعدًا على القائمة المحلية (مقاعد الكوتا)، و9 على القائمة العامة، ما يدل على إرادة الدولة في مضاعفة فرص المرأة في الوصول إلى قبة البرلمان، وتعزيز مشاركتها في العمل السياسي.



وأكدت أهمية الخطوات والإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بالأطر التشريعية المتعلقة بالفئات الاجتماعية التي تقدم لها الوزارة خدماتها، والتي تخص المرأة والطفولة وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة.



واستعرضت الوزيرة وفاء بني مصطفى، خلال اللقاء، جهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وأهم المكاسب ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أسهمت في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب والشابات، مما انعكس على تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الفجوة الجندرية، ومؤشر المال والقانون.