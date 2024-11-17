شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون نقاطا عسكرية للقوات الإسرائيلية في يافا وعسقلان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالأحد، 17 نوفمبر 2024 07:19 م
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، استهداف استهدفت عددا من الأهداف العسكرية والحيوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية، إن عددا من الطائرات المسيرة حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية تضامنا مع غزة ولبنان حتى وقف القتال على الجبهتين.
والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ابراهام) فى البحر العربى بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.
من جانبه قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للمشتريات والإمداد بيل لابلانت، إن الحوثيين يستخدمون أسلحة "متطورة بشكل متزايد"، بما في ذلك صواريخ "يمكنها القيام بأشياء مذهلة".
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