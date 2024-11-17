شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون نقاطا عسكرية للقوات الإسرائيلية في يافا وعسقلان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، استهداف استهدفت عددا من الأهداف العسكرية والحيوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية، إن عددا من الطائرات المسيرة حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية تضامنا مع غزة ولبنان حتى وقف القتال على الجبهتين.

والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ابراهام) فى البحر العربى بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.