شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتفقد النازحين من ولاية الجزيرة ويوجه أجهزة الدولة بتخفيف معاناتهم والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد القوات المسلحة السودانية، على تفقد وزيارة المواطنين، الذين نزحوا من شرق ولاية الجزيرة لولاية نهر النيل، هربا من هجمات ميليشيا الدعم السريع.

وقال بيان رسمي لمجلس السيادة الانتقالي :"اطمأن البرهان على مستوى الخدمات المقدمة لهم من حيث الإيواء والغذاء والعلاج"، مؤكداً على ضرورة تسخير كل إمكانيات أجهزة الدولة للنازحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، لضمان سلامتهم واستقرارهم.

ووجه الفريق أول ركن البرهان، وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية بضرورة تقديم كل ما من شأنه تحسين أوضاع النازحين من شرق الجزيرة وتخفيف المعاناة عنهم.