شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية بذل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية كافة الجهود من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكتبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.



واستعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال لقائه اليوم الأحد السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات؛ بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.