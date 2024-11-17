شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممى بسبب غارات الاحتلال على مناطق ذات كثافة سكانية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الخسائر البشرية المتزايدة نتيجة للغارات الجوية للاحتلال الإسرائيلي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في جميع أنحاء لبنان، وذلك بعد تعرض منطقتا البقاع وبعلبك لغارات جوية كثيفة أصابت إحداها مركزاً للدفاع المدني اللبناني

ووفقاً للأمم المتحدة، أن الغارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تسببت في استشهاد 13 متطوعاً ومنقذاً ولا يزال العديد منهم في عداد المفقودين.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه يتعين على الجميع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية الخاضعة لسيطرتها من أي هجمات ضد المدنيين.

وكانت تقارير إخبارية أفادت بمقتل شخص وجرح 3 آخرين في غارة إسرائيلية على جديدة مرجعيون جنوبي لبنان، وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامره لسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت بالإخلاء.