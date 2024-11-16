شكرا لقرائتكم خبر عن لواء بجيش الاحتلال: لم نهزم حماس حتى اللحظة وجنودنا فى حالة استنزاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء المتقاعد إسحاق بريك، "ضربنا حزب الله بقوة لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه."

وأفاد أن جيش الاحتلال الاسرائيلى، لم يهزم حماس حتى اللحظة، و"نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".

وقال بريك ، "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات بجنوب لبنان لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر، والجنود في حالة استنزاف وباتوا يرفضون الخدمة العسكرية".



وتابع، لقد تم تعيين وزير دفاع جديد غير مؤهل ونتنياهو وزير الدفاع فعليا.