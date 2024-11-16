شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى فلسطينى برصاص مسيرة للاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد صحفى فلسطيني، اليوم /السبت/، جراء إصابته برصاص أطلقتها طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلى فى مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت - وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن طائرة "كواد كابتر" التابعة لقوات الاحتلال، أطلقت النار نحو الصحفى محمد صالح الشريف، ما أدى إلى استشهاده، موضحة أن الشريف اضطر مؤخرا لإخلاء منزله فى منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا إلى منزل أحد أقاربه فى مشروع بيت لاهيا.

وأضافت أنه عند عودته إلى منزله بعد عدة أيام برفقة ابن عمه، أطلقت طائرة "كواد كابتر" التابعة لقوات الاحتلال النار باتجاههما، ما أدى إلى استشهاد ابن عمه فى البداية، فيما ظل الشريف ينزف لأكثر من ساعتين حتى استشهاده.

ووفق تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى الثانى من نوفمبر الجاري، فإن 174 صحفيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 فى قطاع غزة.