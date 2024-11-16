شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 3452 شهيدا و14.664 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم استشهاد 3452 شخصا وإصابة 14.664 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على البلاد.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.