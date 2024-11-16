شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يشن هجومين بالمسيرات على تجمعات لقوات الاحتلال بمستوطنتي يرؤون وأفيفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، أنه شن صباح اليوم /السبت/، هجومًا جوّيًا بسربٍ من ‏المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقة.

كما استهدف الحزب، وفقا لبيانات له اليوم أوردتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بهجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عسكري في مستوطنة أفيفم.

وأضاف الحزب أنه استهدف ‏ظهر اليوم تجمعين لقوّات جيش الاحتلال ‏الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم، وفي شرق بلدة مارون الراس، بصليتين صاروخيتين.