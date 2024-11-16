شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل بحي الشجاعية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم /السبت/، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة سمارة في حي الشجاعية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت ريما وعابود شمال رام الله، ونعلين، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث غربا، ودير جرير شرقا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,764 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,490 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.