شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يكشف تفاصيل استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية فى الأرضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبنانية، استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، وقاعدة شراغا (المقر الإداري ‏لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

وكشف في بيان صدر عنه اليوم، عن استهداف تجمعاً لِقوات جيش الاحتلال ‏في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، كما تم استهدفت صباح اليوم ‏ قاعدة ″ستيلا ماريس″ البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى ‏الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏حيفا، بصليةٍ صاروخيّة.