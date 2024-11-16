شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائري يصادق على قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.

وبحسب "النهار الجزائرية"، صوت أعضاء مجلس الأمة على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.

وناقش أعضاء مجلس الأمة، خلال يومي الخميس والجمعة، نص قانون المالية لسنة 2025. فيما رد وزير المالية، لعزيز فايد، على أسئلتهم وانشغالاتهم.

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، يوم الأربعاء الماضي.