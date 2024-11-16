شكرا لقرائتكم خبر عن الليبيون يتوافدون على صناديق الاقتراع للتصويت بالانتخابات البلدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه أكثر من 200 ألف ناخب وناخبة ليبية، اليوم السبت، إلى 352 مركز اقتراع، لانتخاب 58 مجالسا بلديا من أصل 60 بلدية المستهدفة ضمن المجموعة الأولى، والموزعة على مختلف مناطق ليبيا الغربية والشرقية والجنوبية، بحسب ما أكده أبو بكر مردة عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات الليبية لـ"الخليج 365".

حول الوضع الأمني في ليبيا، أشار أبو بكر مردة إلى وجود تنسيق أمني بغرض تأمين وحماية الانتخابات مع كافة مديريات الأمن في ليبيا، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين الانتخابات وتتوالي التنسيق والمتابعة، تسهيل إجراءات المفوضية وصولا إلى يوم الاقتراع، لافتا أن الأمور تسير بسلاسة ما يشجع جميع الشركاء في العملية الانتخابية.

وقسمت الانتخابات البلدية في ليبيا على مجموعتين تبدأ المجموعة الأولى اليوم السبت ، فيما تجرى انتخابات المجموعة الثانية في الأول من يناير 2025.

من جانبها، اتخذت المفوضية إجراءات المطلوبة لتنفيذ الانتخاب المجالس البلدية في كافة البلديات المستهدفة خلال هذه المرحلة استعدادا لفتح مراكز الاقتراع اليوم.

فيما أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الجمعة، بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وجميع الأطراف المعنية في إجراء الانتخابات البلدية، ووصفته بالإنجاز المهم، والهادف إلى ضمان الحكم المحلي التمثيلي، وتوجيه المشاركة السياسية من خلال السياسة الانتخابية.

وشجعت البعثة، في بيان، الناخبين المسجلين على المشاركة الفعالة، وانتخاب القادة الممثلين بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وحثت جميع المرشحين الليبيين على اغتنام الفرصة والمشاركة في العملية الانتخابية بنزاهة، وبما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك التي وضعتها مفوضية الانتخابات.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف والسلطات المعنية، على المستويين المحلي والمركزي، قبل وفي أثناء وبعد يوم التصويت، إلى دعم العملية الديمقراطية، وضمان أن تسود بيئة آمنة وشاملة، مؤكدا التزام بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بدعم جميع المؤسسات ذات الصلة، لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.

وصل عدد المسجلين بمنظومة ناخبي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية إلى 210 آلاف و545 ناخبًا. وترى المفوضية أن عدد المسجلين فاق التوقعات نسبة إلى عدد سكان البلديات التي ستجرى فيها المرحلة الأولى.



مشاركة النساء في الانتخابات



الانتخابات الليبية