شكرا لقرائتكم خبر عن رفع عقوبة السجن فى حق 14 مهاجرا غير نظاميين فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة الاستئناف بالناظور شمال شرق المملكة المغربية برفع العقوبة السجنية في حق 14 مهاجرا غير نظاميين من 4 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

وذكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن الأمر يتعلق بمهاجرين اعتقلوا بداية سنة 2022 وحوكموا ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا.

وأضافت الجمعية أنه وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، رفعت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة السجنية إلى الضعف أي 4 سنوات سجنا نافذا لكل منهم.

وأفادت بأنه إثر ذلك تم توزيع المعتقلين على سجني الناظور ومكناس موازاة مع عرض الملف على محكمة النقض بالرباط التي نقضت الحكم الاستئنافي رغم قساوته.

وأشارت إلى أن الملف أحيل مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور التي قضت بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة هؤلاء المهاجرين.

ووصفت الجمعية الحقوقية الأحكام الأخيرة بـ"القاسية جدا ضد مهاجرين كان غرضهم فقط طلب اللجوء هربا من الحروب والفقر".

وأكدت أن الأحكام سقطت كالصاعقة على المهاجرين الذين قضوا 3 سنوات بالسجن ولم يكن يفصلهم عن الحرية سوى سنة واحدة.