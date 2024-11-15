شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى إسرائيل يخرج عن السيطرة بسبب الحرب المستمرة على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا للتداعيات الكارثية على الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المستمرة على غزة، تجاوزت معدلات التضخم في إسرائيل نطاق السيطرة المستهدف من البنك المركزي وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.



وكشف تقرير لجهاز الإحصاء الإسرائيلي عن أن معدل التضخم في البلاد سجل أعلى من النطاق المستهدف السنوي لبنك إسرائيل وهو 3 % .



ولفت التقرير الصادر اليوم الجمعة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% في أكتوبر، كما كان متوقعا، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.



وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.



وذكر التقرير ان الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.



وأفاد التقرير انه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في تل أبيب كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 3% خلال العام الماضي.