شكرا لقرائتكم خبر عن وزير داخلية لبنان: نناشد ضمائر العالم.. الإدانة وحدها لا تكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "إكس": "بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني فى دورس 15 شهيداً، من بينهم مسؤول الدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد، وقد تم التعرف على جثامين 10 منهم، أما الـ 5 الباقين فقد تم انتشالهم أشلاء، على ان تجرى فحوصات ال DNA كي يتم التعرف على هوياتهم، الرحمة للشهداء الأبطال والصبر لعائلاتهم".

وفى تعليقه على هذه الجريمة، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوى، تحية لأرواح عناصر الدفاع المدنى الذين استشهدوا بغارة شنها العدو الإسرائيلي على مركزهم في دورس ببعلبك، مضيفا أن شهداء الواجب يروون بدمائهم أرض الوطن مرة تلو الأخرى، وسيبقى أبطال الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والعسكرية بجانب أهلهم لتقديم المساعدة لكل نداء إنساني. الإدانة وحدها لا تكفي..فلتتحرك ضمائر العالم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف ، صباح اليوم الجمعة، مركز الدفاع المدنى فى منطقة دورس المركز الإقليمي لمدينة بعلبك شرق لبنان.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان بأن مركز الدفاع المدني في دورس قضاء بعلبك تعرض لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي أثناء تواجد عدد من العناصر في الداخل على أهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة.

وفى وقت سابق، قالت المديرية إن 8 عناصر من مركز دورس العضوي بعلبك الإقليمي لقوا مصرعهم إضافة إلى إصابة 3 آخرين تم نقلهم الى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأكدت أنها حصيلة أولية لعمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف وأوضحت المديرية أن عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة لا تزال مستمرة للعثور على مفقودين.