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انفجار ضخم يهز العاصمة السورية دمشق

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 02:59 م

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، إن انفجارا ضخم وقع في محيط العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه جاري التحقيق في سبب الانفجار.

والأحد الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية، إنه "العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة".

كما، قالت وسائل إعلام سورية، إن منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، وقعت فيها انفجارات نتيجة لقصف إسرائيلي، استهدف أهدافا فيه

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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