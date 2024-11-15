شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم فى المسجد الأقصى، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوصول إلى المسجد المبارك.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الإحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان واعتدت عليهم ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

و أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعهم جنود الإحتلال من الدخول إلى باحات المسجد المبارك.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.