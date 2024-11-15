شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سرقة 18 حاوية معدات عسكرية.. اختفاء قطعتى سلاح من قاعدة إسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

اختفت قطعتا سلاح من قاعدة إسرائيلية فى قطاع غزة، وسط شكوك بشأن سرقتهما، من دون التوصل للمسؤول عن الأمر حتى الآن.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من سكان قرية اللقية فى بئر السبع، للاشتباه في تورطهما بسرقة القطعتين، لكن جرى إطلاق سراحهما لاحقا لعدم وجود أدلة، حسبما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست".

ويحقق ضباط شرطة المنطقة الجنوبية في إسرائيل بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شين بيت) في واقعة اختفاء رشاشين، معتبرين أنها "حادث خطير".

وقال المحامي إيال أفيتال الذى يمثل أحد المشتبه بهم المفرج عنهم: "موكلي ينفي أي صلة بالسرقة. هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. تورطه الوحيد هو أنه يعمل في البناء قرب من مستوطنة بئيري".

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم إيقاف الشخصين بالقرب من مفرق غولاني، يحملان راجمة الصواريخ على ظهر شاحنة.

وفي سبتمبر الماضي، سرقت 18 حاوية بداخلها معدات عسكرية وأسلحة من معسكر للجيش الإسرائيلي في قاعدة بسلاخ العسكرية، قرب الحدود مع قطاع غزة.