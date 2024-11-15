شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعرب عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية "الكارثية" فى أنحاء غزة محذرة من مستويات مهددة للحياة من سوء التغذية الحاد.

ولفتت الوزيرة ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى تقرير صادر عن (لجنة مراجعة المجاعة) في الثامن من نوفمبر والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال قطاع غزة.

وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.

وذكرت جولى فى بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية، أن هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة.

وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.

وأضاف أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.