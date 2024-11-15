شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر إنذارا جديدا بإخلاء عدة أبنية فى ضاحية بيروت الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جيش الاحتلال الاسرائيلي إنذارا جديدا بإخلاء أبنية عدة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وجه إنذارات بقصف منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تقسيم الضفة الغربية مكانيا وزمانيا ضم معلن وتقويض لحل الدولتين.