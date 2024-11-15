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مطعم "كيميونا" يغير قواعد اللعبة في الرياض

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الرياص - اسماء السيد - ايلاف من الرياض: افتتح مطعم "كيميونا" أبوابه في العاصمة ، ليقدّم للضيوف تجربة تجمع بين فن التصوير الفوتوغرافي والمذاقات الآسيوية المميزة.
يتميز المطعم بموقعه الفريد في مبنى الخطوط الجوية، الذي صممه المهندس المعماري الياباني الشهير كينزو تانج، ما يضفي على المكان لمسة من التراث المعماري الحديث. a841e6edd2.jpg

تصميم مستوحى من الغرف المظلمة
مفهوم التصميم في "كيميونا" يعيد إحياء الغرف المظلمة المستخدمة في معالجة أفلام التصوير. بألوان الأبيض والأسود مع لمسات حمراء بارزة، يتنقل الزوار من مدخل مخفي إلى مساحة مضيئة بشكل خافت، تعكس أجواء هادئة ومريحة. هذه البيئة الفريدة تتيح للضيوف الانفصال عن صخب الحياة اليومية والاستمتاع بأوقات عائلية أو مع الأصدقاء.

عبدالله العزاز، مالك المطعم، صرّح قائلاً: "أنشأنا كيميونا ليكون واحة من الراحة والدفء، حيث يمكن للناس التواصل والاستمتاع بوجبة مميزة في أجواء لا مثيل لها".

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اسم يعكس التفرد
"كيميونا" تعني "لا يُقارن" باللغة اليابانية، وهو اسم يعكس الطابع الاستثنائي للمكان. يقدم المطعم أطباقاً آسيوية عصرية، تشمل فطائر باو بلحم البط وسلطة أوراق الشاي المخمرة البورمية ودجاج الكاري المستوحى من المطبخ الجاوي، بلمسات من الابتكار والإبداع.

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مأكولات ومشروبات تحفر في الذاكرة
تضفي قائمة الموكتيلات لمسة إضافية على تجربة الطعام، مثل "أوساكا سانمي" المكوّن من الشاي الأخضر والنعناع، و"كيميونا بريز" المحضّر بالريحان الحلو. وتتكامل النكهات بشكل مثالي مع الأطباق لتمنح الضيوف تجربة فريدة لا تُنسى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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