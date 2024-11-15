شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحث المجتمع الدولى على وضع حد لمحاولات تفكيك وكالة "الأونروا" والان مع تفاصيل الخبر

حثت باكستان المجتمع الدولى على تجديد دعمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووضع حد للمحاولات الجارية لتفكيك الوكالة.

وشدد السكرتير الأول لبعثة باكستان في منظمة الأمم المتحدة، أنصار شاه، في بيان بثه راديو باكستان اليوم الجمعة، على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لضمان استمرار الأونروا في القيام بعملها الإنساني، مؤكدا دعم باكستان الثابت للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

ودعا شاه كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة، لافتا إلى أن دعم وتوسيع عمليات الوكالة أمر ضروري للتخفيف من آثار أنشطة إسرائيل في المنطقة.

وأكد السكرتير الأول أن المجتمع الدولي يجب أن يتدخل لمنع تفكيك الأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يحرم ملايين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.

وأوضح أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريع يحظر عمل الوكالة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة.