شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 عناصر بمركز الدفاع المدنى فى منطقة دورس ببعلبك بقصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدنى فى منطقة دورس المركز الإقليمي لمدينة بعلبك شرق لبنان.

وأضافت وسائل الإعلام أن 8 عناصر بمركز الدفاع المدني قتلوا في القصف، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شخصا كانوا داخل المركز.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان بأن مركز الدفاع المدني في دورس قضاء بعلبك تعرض لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي أثناء تواجد عدد من العناصر في الداخل على أهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة.

وقالت المديرية إن 8 عناصر من عديد مركز دورس العضوي بعلبك الإقليمي لقوا مصرعهم إضافة إلى إصابة 3 آخرين تم نقلهم الى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأكدت أنها حصيلة أولية لعمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف. وأوضحت المديرية أن عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة لا تزال مستمرة للعثور على مفقودين.

من جهتها ذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن مسؤول الدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد لقي مصرعه جراء الغارة الإسرائيلية على دورس.