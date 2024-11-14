شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: طائرات التحالف بقيادة أمريكا تنتهك المجال الجوى السورى 9 مرات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسع انتهاكات للمجال الجوى السورى من قبل طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة فى الـ 24 ساعة الماضية.



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن نائب رئيس المركز، الكابتن أوليه إجناسيوك قوله: إنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل تسع انتهاكات لقرارات المجال الجوى لسوريا فى منطقة التنف، ارتكبتها أربع طائرات F-15 المقاتلة، واثنتان من طائرات رافال المقاتلة، واثنتان من طائرات F-16 المقاتلة، وطائرة مسيرة متعددة المهام MQ-1C".

وفى تطور منفصل، عبر 3516 شخصًا إلى سوريا من الأراضى اللبنانية خلال الفترة المذكورة.