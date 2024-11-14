شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد 3386 شخصا وإصابة 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3386 شخصا وإصابة 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في 8 أكتوبر 2023.

وكشف البنك الدولى أن الحرب في لبنان أدت إلى تضرر قرابة 100 ألف وحدة سكنية، كما تسبب الصراع فى خفض نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى لبنان بنسبة 6.6% هذا العام، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكد البنك الدولى أن نحو 166 ألف فرد في لبنان فقدوا وظائفهم جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن خسائر قطاعات الإسكان والتجارة والزراعة في لبنان جراء الحرب 6.4 مليار دولار.