شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلى: نحن أقرب للتوصل إلى اتفاق ينهى القتال فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله إن تل أبيب الآن أقرب للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال بلبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود، وفق تعبيره.

وقال إن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق العمل العسكرى في لبنان بحال انتهاك الاتفاق، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تتوقع اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب موقفا ضد إيران، مما سيتيح فرصة لمزيد من اتفاقيات السلام، وفق وصفه.