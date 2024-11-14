شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: تضرر قرابة 100 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البنك الدولى أن الحرب في لبنان أدت إلى تضرر قرابة 100 ألف وحدة سكنية، كما تسبب الصراع فى خفض نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى لبنان بنسبة 6.6% هذا العام، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.



وأكد البنك الدولى أن نحو 166 ألف فرد في لبنان فقدوا وظائفهم جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن خسائر قطاعات الإسكان والتجارة والزراعة في لبنان جراء الحرب 6.4 مليار دولار.