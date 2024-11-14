شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن رايتس ووتش تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، منها النزوح القسري الجماعي الذي يرقى إلى حد التطهير العرقي.

وقال التقرير الجديد الذي أصدرته المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إن أشخاصًا لقوا حتفهم خلال الإخلاء، بناء على أوامر إسرائيلية وفي المناطق الإنسانية التي حددها الاحتلال، حيث يتكدس مئات الآلاف في مخيمات بائسة. تهجير دائم وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تسفر عمليات الهدم المتعمدة والواسعة النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك بعض المناطق بهدف إنشاء طريق جديد يقطع الأراضي وإقامة منطقة عازلة على طول حدود إسرائيل، عن تهجير العديد من الفلسطينيين منها بشكل دائم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "مثل هذه الأفعال من جانب سلطات الاحتلال ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".