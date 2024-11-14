شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية خاصة: أساليب حرب إسرائيل فى غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلصت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى أن أساليب الحرب التى تتبعها إسرائيل فى قطاع غزة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، بما فى ذلك استخدامها التجويع كسلاح حرب.

وأشارت اللجنة الأممية الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى الخسائر الجماعية في صفوف المدنيين والظروف التي تهدد الحياة والتي فرضت عمدا على الفلسطينيين بالقطاع.

ذكرت النبأ قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,736، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.