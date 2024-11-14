شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبى انقلاب قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد.

وحسب تلفزيون الوسط الليبى، اليوم الخميس، دفع الجهاز بفرق الطوارئ في فروعه بمدينة الخمس وساحلها ومسلاتة والقره بوللي وقصر الأخيار إلى مكان الحادث.

وقال الجهاز، إن الفرق تعمل على جهود الإنقاذ، دون أن يكشف مزيد التفاصيل حول عدد الناجين أو وقوع ضحايا من عدمه.