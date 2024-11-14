الخليج اليوم .. الحوثيون: استهدفنا سفناً للبحرية الأميركية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

زعم الحوثيون، الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفناً تابعة للبحرية الأميركية على مدى 8 ساعات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات أميركية في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، في حين استهدفت العملية الثانية مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفق رويترز.

عدة انفجارات

يأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت سابق اليوم، أن سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع عدة انفجارات بالقرب منها.

فيما أوضحت أن السفينة لم تلحق بها أضرار وأن طاقمها بخير.

منذ نوفمبر

يذكر أنه منذ نوفمبر الماضي، شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

ما دفع بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة نحو 12% من التجارة العالمية، حسب الغرفة الدولية للشحن.

في المقابل، شنت واشنطن التي تقود تحالفاً بحرياً دولياً بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية، العديد من الضربات على مواقع الحوثيين.