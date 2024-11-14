الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ: السعودية صانع رئيسي للترفيه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن السعودية أصبحت تتمتع بدور مؤثر في صناعة الترفيه عالمياً، لافتاً إلى أن مستوى النجاح الذي تحقق في المجال ذاته، قائلاً عبر منصة إكس: السعودية باتت صانعاً رئيسياً للترفيه عالميًّا بدعم العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار في سياق تغريدته إلى أن: " الإبداع السعوي يبث محتواه في كل الأرض، جودة الحياة ركيزة صنعها قائدنا الملهم".

وكان أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن نجاح موسم الرياض 2024 في جذب أربعة ملايين زائر في أقل من شهر منذ انطلاقه، محققاً بذلك رقماً لافتاً يدلل على حجم إقبال الجمهور المحلي والدولي.

ويتزامن هذا الإنجاز في تحقيق مستوى الزيارات نتيجة التنوع الذي يقدمه الموسم في فعالياته ومناطقه الترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق ويلبي شرائح المجتمع.

إلى ذلك، ترافقت تصريحات تركي آل الشيخ الأخيرة بما شهده موسم الرياض أخيراً لحفل عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في ذا ڤينيو إحدى المناطق الجديدة في موسم الرياض، وقد تعاون المصمم مع أشهر الخبراء الإبداعيين من جميع أنحاء العالم لتنسيق مجموعة من العروض الفنية وعروض الأداء.