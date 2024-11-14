شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: استبعادنا عن العمل فى غزة يعتبر جريمة وموظفينا مصرين على المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

اعترض بن ماجيكودونمي، رئيس شئون الموظفين بالأونروا "UNRWA"، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على محاولات إسرائيل منع عملها تماما في فلسطين، مؤكدا يجب أن يتم مراجعة التشريع الذى تقره إسرائيل لأنه فى حال تطبيقه سيوقف عمل المنظمة فى غزة.

وأضاف رئيس شئون الموظفين بالأونروا، خلال القمة العالمية للابتكار في مجال الرعاية الصحية "WISH"، وعبر عن غضبه قائلا، "تعد المنظمة حيوية ومهمة جدا من أجل عملية التعافي فى الصحة والتعليم واخلاءها يعتبر جريمة، نحن منظمة للتطوير ولدينا معلمين واطباء وأكثر نظم الحيادية تطور بالأمم المتحدة.. نحن رواد فى تحقيق بصمة فى مجال حقوق الإنسان".

وتابع ماجيكودونمي، "نوفر كل شيء لغزة وحولنا معظم مدارسنا لملاجىء، والحياة كانت صعبة جدا حتى فى نظرات الأمهات لابنائهم."



وأوضح، "الأشخاص الذين تكلمت معهم كانوا يقولون على الأقل عندنا أونروا، إذا نظرنا لعمل المنظمة وبناء الثقة فى المساعدة وملايين الزيارات الصحية والاحتياجات الطبية، لا يمكن أن نسلم إلى فكرة انتهاء عمل المؤسسة بعد كل ذلك."

وأكد أن مئات من العاملين بالمنظمة قتلوا وابناءهم، ويأتون للعمل فى اليوم التالى، حتى إن الموظفين قالوا "نحن لا نتوقف ولا نترك مواطنين غزة حتى إذا كنا سنعمل ونساعد كأفراد بصفة شخصية".