شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الوضع فى فلسطين جحيم وعلى إسرائيل وقف الحرب وعدم استهداف المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

قال تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية،يجب أن تؤمن إسرائيل أن الصراع مع فلسطين يجب حله دون حرب مع اعتماد الحلول السلمية، مضيفا "من الأفضل لإسرائيل أن تحل هذا الصراع سلميا والقوة التى تتمتع بها اليوم قد لا تتمتع بها غدا."

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية، بالقمة العالمية للابتكار المنعقدة بالدوحة WISH، أن الوضع فى غزة صعب وصفه، قائلا:" انا نفسي طفل حرب فأشعر بما يشعرون به لا زلت اتذكر دوى الحرب ومشاهدها لكنى أعلم أنها أصعب مما شهدته أنا، معظم السكان يعانون من الإخلاء بشكل دائم وهناك مواصلة فى القصف والنزوح والقتل والآن نرى الحرمان والمجاعة.



ووصف رئيس منظمة الصحة، ما يحدث بفلسطين بنهاية العالم والجحيم، مضيفا، " هناك تخيل حجم التدمير من آلاف القتلى ومئات الالاف من الجرحى

لقد كررت ذلك مرارا على إسرائيل أن تختار السلام لأنه حتى فى صالح الطرفين لذلك يجب الوصول لحل سياسي يدفع للنقاش والتفاوض.

وأوضح، "يتعرض مقدمى الصحة للعدوان أيضا فى غزة والسودان واوكرانيا، وهذا يؤلمنى، المنشآت الصحية يجب ألا تكون هدف القصف، والسودان تقلقني التقينا أمهات تهرب من منازلها وفظائع يخبروك عنها دمار شامل وليس لديهم نفقات للبقاء على الحياة وفقدوا كل شيء ماشيتهم ومأواهم وطعامهم."